Quanti anni hanno i personaggi di Dragon Ball Super? Le età aggiornate dei protagonisti

L'ultimo tassello della leggendaria opera di Akira Toriyama, Dragon Ball Super, ha avuto un ottimo successo di pubblico, nonostante una timeline un po' confusionaria. Se avete problemi a far luce sulle attuali età di Goku e dei suoi compagni d'avventure, ci pensiamo noi in questo articolo ad aiutarvi.

Questa nuova serie, seguito diretto di Dragon Ball Z che ignora gli avvenimenti di Dragon Ball GT, inizia pochi anni dopo la sconfitta di Majin Bu, all’incirca nell’anno 778, e vi ritroviamo tutti i protagonisti della serie principale, ma quali sono dunque le loro età?

• Goku: il protagonista dell’opera ha il suo scontro con Lord Beerus all’età di 41 anni (sebbene fisicamente, avendo trascorso molti anni da morto senza invecchiare, ne dimostri solo 34), mentre durante il Torneo del Potere dovrebbe averne circa 43.

• Vegeta: il principe dei Sayan è un po’ più anziano, poiché essendo nato nell’anno 732 inizia la serie a 46 anni.

• Bulma: la moglie di Vegeta dovrebbe avere 45 anni all’inizio della serie, ma Bulma potrebbe essere vittima di un errore degli autori, poiché afferma di avere solo 38 anni.

• Crillin: il miglior amico di Goku inizia la serie a 42 anni.

• Gohan: il figlio di Goku è invece nato nell’anno 757, dunque ha 21 anni.

• Trunks: il figlio di Vegeta e Bulma inizia la serie a 12 anni, tuttavia Trunks del Futuro, che torna nella saga a lui dedicata, ne ha 35.

• Piccolo: nonostante il namekkiano Piccolo abbia una crescita un po’ particolare, essendo nato nel 753 dovrebbe avere all’incirca 25 anni.

• Maestro Muten: per concludere, il leggendario maestro di Goku nato nel lontano anno 430, torna in grande spolvero in questa saga, in quanto partecipa al Torneo del Potere alla veneranda età di 350 anni.

I protagonisti della serie hanno dunque delle età un po’ complicate da valutare, perché grazie alle varie resurrezioni e ai viaggi nel tempo presentano delle discrepanze tra età anagrafica ed età fisica.