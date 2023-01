Quanti anni hanno i protagonisti di Chainsaw Man? L'età di Denji, Power, Aki e Makima

Con il debutto nella stagione autunnale 2022, l'adattamento anime di Chainsaw Man ha portato gli spettatori a fare la conoscenza dei folli protagonisti dell'opera shonen di Tatsuki Fujimoto. Nonostante la serie sia giunta alla fine della prima stagione, ci sono ancora molte curiosità che i fan non conoscono.

Con Chainsaw Man 1x12 si è chiusa la prima stagione dell'anime prodotto da Studio MAPPA. Il successo di questa porduzione ha incrementato ulteriormente la popolarità del manga del sensei Fujimoto, sempre ai vertici delle classifiche delle serie edite da Shueisha. Ma ora che l'anime è terminato restano alcuni dubbi. Uno di questi riguarda l'età anagrafica dei personaggi. Quanti anni hanno i protagonisti di Chainsaw Man?

Nel corso della bevuta con i colleghi cacciatori di diavoli Denji ha rivelato di avere sedici anni. Attualmente, nella serie manga ha già compiuto e probabilmente gli manca pochissimo per raggiungere la maggiore età.

L'età di Power è sconosciuta. Ella era in realtà il Diavolo Sangue, che ha preso il controllo del cadavere di una ragazza rendendola il Majin del Sangue. La ragazza di cui il diavolo ha preso il controllo si aggira probabilmente sempre intorno ai 16-17 anni.

Aki perse la famiglia quando era ancora un bambino a causa della strage compiuta dal Diavolo Pistola. Decise quindi di arruolarsi nella Pubblica Sicurezza in cerca di vendetta. Contando che in Giappone l'età minima per lavorare è di 15 anni, si può dire che Aki sia diventato un cacciatore di diavoli a 15 anni. Stando a quanto rivelato da Makima, egli ha lavorato nella Pubblica Sicurezza per circa 3 anni prima dell'arrivo di Denji. Aki dovrebbe avere dunque all'incirca 18 anni.

Di Makima non sappiamo molto, almeno per quanto riguarda gli anime watcher, ma in base al suo aspetto fisico si potrebbe dire che abbia all'incirca tra i venti e i venticinque anni. Scopriremo di più con la Stagione 2 di Chainsaw Man.