Quanti anni ha Sanji in ONE PIECE? Scopriamo l'età di Gamba Nera

Nel lontano 1997, il maestro Eiichiro Oda pubblicò sulla rivista Weekly Shonen Jump il primo capitolo di ONE PIECE. Nessuno si sarebbe aspettato un epopea destinata a durare ben più di 20 anni, con moltissimi personaggi iconici apprezzati da moltissime generazioni. La storia creata da Oda proseguirò il prossimo 10 ottobre, con ONE PIECE 1062.

A fare la differenza tra ONE PIECE e molti altri anime simili sono sicuramente i protagonisti dell'opera, ognuno con il suo background ben riconoscibile e distinto. Tra loro troviamo Sanji Vinsmoke, che comparirà nell'opera per la prima volta nel capitolo 43, quando incontra la ciurma di Cappello di Paglia al Baratie. Egli si unirà poi a Rufy, Zoro, Nami e Usop in seguito alla loro vittoria su Creek.

Sanji è un pirata davvero unico nel suo genere, appassionato di cucina e di donne come pochi. La sua prima taglia è stata di ben 77 milioni di berry, e la sua infanzia non è stata per niente facile: Sanji è infatti dovuto crescere in fretta a causa del disconoscimento del padre Judge e dei continui maltrattamenti subiti dai fratelli. Alla morte della madre, Sanji ha così deciso di fuggire da casa con l'aiuto della sorella Reiju.

Ma quanti anni ha Sanji in ONE PIECE? Questa è la domanda che si pongono molti fan sul web. Nel manga quest'informazione è stata rivelata, anche se passa davvero in secondo piano. Sanji all'inizio di ONE PIECE ha 19 anni, nonostante i modi e l'abbigliamento lo facciano sembrare decisamente più grande e maturo mentre invece ha solo due anni in più di Rufy.

Sanji Vinsmoke è uno dei personaggi più amati del manga di Eiichiro Oda. Sapete come si sarebbe dovuto chiamare Sanji in ONE PIECE? Il cuoco dei Mugiwara, nei piani di Oda, avrebbe dovuto infatti portare un altro nome, che è stato però cambiato a causa di Masashi Kishimoto.