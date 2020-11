Quanti anni ha Sasuke in Boruto? Tutte le età dell'Uchiha

La narrazione di Naruto si dipana per anni di storia. Vediamo infatti il protagonista da giovane, poi da adolescente e, tra film e sequel, arrivare ad essere un adulto. Ovviamente il tempo che avanza vale per tutti, anche per Sasuke Uchiha, un altro dei personaggi principali di Naruto e Boruto, oltre che rivale del protagonista.

L'Uchiha è nato nello stesso periodo di Naruto, ripercorriamo la sua storia per capire quanti anni ha Sasuke in Boruto: Naruto Next Generations. Appena neonato quando ci fu l'attacco di Tobi al Villaggio della Foglia, all'inizio di Naruto il giovane Uchiha ha 12 anni, così come tutti gli altri compagni di accademia. Col tempo che passa, fino al tradimento del villaggio che portò allo scontro con Naruto passarono alcuni mesi e per questo alla fine della prima serie, Sasuke ha 13 anni.

Con Naruto Shippuden e il relativo timeskip vediamo un Sasuke sedicenne e che completa l'anime da 17enne. Lo rivediamo ancora una volta cresciuto con il film Naruto the Last. Essendo questo ambientato due anni dopo la fine della guerra, Sasuke ha ormai raggiunto i 19-20 anni. Infine, vediamo la sua età in Boruto: Naruto Next Generations. L'ulteriore timeskip porta Sasuke Uchiha ad avere 33 anni.

Nell'anime è ormai padre e sta intessendo un rapporto sempre più stretto con la figlia Sarada. Nel manga invece sta affrontando la battaglia della vita insieme a Naruto.