Quanti anni ha Tsubasa Oozora? Il protagonista di Holly e Benji saga per saga

Da ragazzino che amava il pallone - da cui fu salvato - a campione di fama mondiale. Sono anni che assistiamo alle gesta di Oozora Tsubasa, conosciuto in Italia anche come Holly Hutton in virtù della prima scelta di adattamento delle emittenti nostrane, e recentemente abbiamo anche potuto giocarle con Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Quanti anni ha Tsubasa durante le varie saghe di Holly e Benji? Togliendo la scena in cui fu salvato dal pallone da una macchina, dove aveva un anno, la storia di Tsubasa inizia a 11 anni. Durante quella stagione si unisce alla Nankatsu e parteciperà poi alle divisioni delle elementari, conquistando il titolo.

Arrivato alle medie, per ben due anni vince il titolo con la sua squadra, mentre a 14 anni partecipa all'ultimo torneo scolastico dove affronterà ancora una volta la Toho di Kojiro Hyuga, stavolta con una finale conclusasi in parità. Alla fine della stagione, a 15 anni, prese parte alle partite con le altre nazionali giovanili, battendo in finale la Germania Ovest di Schneider.

Da quel momento in poi, in cui finì il manga originale di Captain Tsubasa, le età sono più difficili da tracciare ma nella recente serie Captain Tsubasa Rising Sun, il prodigioso calciatore giapponese ha circa 22 anni.