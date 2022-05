Quanti anni ha Uta? Ipotizziamo l'età della protagonista di ONE PIECE: RED

Rufy e i suoi amici torneranno in azione anche nei cinema. ONE PIECE:RED è la nuova storia annunciata a novembre che vedrà i pirati di cappello di paglia in azione su un'isola ancora sconosciuta. Ovviamente non ci saranno soltanto loro dato che verranno introdotti personaggi inediti, tra cui l'apprezzata idol e cantante Uta.

Uta, il cui nome significa anche "canzone" in giapponese, è un personaggio davvero importante per tutta la storia di ONE PIECE. Infatti la sua presenza non avrà influenze soltanto sul film RED, ma il suo legame con Shanks inevitabilmente potrebbe dare adito a teorie che avranno ripercussioni sulla saga principale. D'altronde, Eiichiro Oda ha detto che avrebbe inserito nel film alcuni dettagli che avrebbe voluto inserire nella storia principale. Ciò vuol dire che vale la pena analizzare il trailer di ONE PIECE: RED per tentare di comprendere alcuni dettagli, come da esempio quanti anni ha Uta.

La ragazza è una idol affermata e quindi è almeno sulla ventina, ma è più grande di Rufy? Forse. Quando Shanks la abbandona, Uta è ancora una bambina e sembra avere orientativamente la stessa età di Rufy. Il pirata rosso ha però ancora il suo cappello di paglia e ciò vuol dire che il suo ultimo incontro con il futuro protagonista di ONE PIECE non è ancora avvenuto. Di conseguenza, al minimo Uta ha la stessa età di Rufy, ma le possibilità indicano che sia più grande di qualche anno.

Vedremo se anche questo dettaglio verrà rivelato nel film che arriverà ad agosto nelle sale giapponesi e dopo qualche mese in Italia.