Quanti anni hanno i villain di My Hero Academia? Le età ufficiali dei criminali

La storia di My Hero Academia ha inizio molti anni prima delle vicende narrate. L'opera è ambientata in un universo narrativo in cui a un certo punto l'evoluzione umana portò pochi eletti a sviluppare dei superpoteri. Questa minoranza si espanse, fino a generare una guerra tra i possessori di Quirk e i senza Unicità.

In quel periodo oscuro dell'umanità cominciò l'ascesa al potere di All For One, un megalomane che utilizzava i suoi poteri per aiutare gli altri in cambio di favori e sudditanza. Chi gli resisteva veniva spazzato via per "portare ordine nel mondo". Il regno di terrore di All For One comincia dunque decine e decine di anni prima del momento in cui Izuku Midoriya ricevette One For All da All Might. Il Simbolo della Paura ha infatti oltre cento anni, anche se non è immortale come vuol far credere in My Hero Academia. Anche il suo assistente il dottor Kyudai Garaki ha 120 anni. Ma quanti anni hanno gli altri Villain di My Hero Academia?

In precedenza abbiamo già scoperto le età degli eroi di My Hero Academia, ma questa volta è il turno di esaminare le età dei "cattivi". Anche in questo caso ci sarà molta disparità tra i vari criminali dell'opera.

Tomura Shigaraki è l'erede di All For One e all'inizio della trama ha circa 20 anni. Considerando il tempo trascorso, attualmente nel manga dovrebbe avere quasi 22 anni. Spinner è suo coetaneo, mentre Dabi è invece poco più grande. Toya Todoroki, il figlio primogenito di Endeavor, ha 24 anni.

Himiko Toga è la più giovane dell'Unione dei Villain. La folle, psicopatica criminale è ancora una studentessa e per questo avrebbe potuto tranquillamente essere una compagna di classe degli aspiranti eroi della 1-A dello Yuei. Toga ha 17 anni. Per quanto riguarda Twice, invece, al contrario è il più anziano della League of Villains. Jin Bubaigawara, morto nel corso della prima guerra, aveva 31 anni.

Di pari età di Twice è Stain. L'Ammazza Eroi che intendeva sterminare la fetta marcia della società degli eroi ha 32 anni. Poco più piccolo è Kai Chisaki, nuovamente protagonista nella sesta stagione anime di My Hero Academia accanto a Lady Nagant. Overhaul ha 28 anni, mentre Tsutsumi Kain ne ha 30.