Quanti anni ha Zoro? E quanto è alto? Tutte le risposte sullo spadaccino di ONE PIECE

In uno dei primissimi capitoli di ONE PIECE, Rufy che era ancora agli esordi della sua carriera da pirata si imbatté in un personaggio che poi diventerà uno dei suoi amici più fidati. Questo è Roronoa Zoro, spadaccino dai capelli color verde alga e che indossa spesso una bandana scura per combattere con le sue tre spade.

Finora abbiamo visto combattere Zoro contro tanti nemici in ONE PIECE, molto spesso contro i numeri due delle ciurme nemiche. Questo, insieme all'essere entrato in ciurma per primo, fa sempre pensare che sia Zoro il vicecapitano della ciurma. Sono ormai passati 21 anni dall'ingresso di Zoro in ciurma e abbiamo avuto tante informazioni su di lui nel frattempo. Vediamo quanto è alto Zoro ma anche quanti anni ha e tanti altri dettagli sullo spadaccino.

Nato l'11 novembre e quindi del segno dello scorpione, Roronoa Zoro aveva 19 anni all'inizio di ONE PIECE e di conseguenza nel momento attuale post timeskip ne ha 21. Alto 178 centimetri, è uno dei componenti più forti fisicamente della ciurma. Inoltre al momento la sua taglia raggiunge i 320.000.000 di Berry. Quest'ultimo valore sarà sicuramente destinato ad aumentare dopo le vicende di Wanokuni, dove sta per affrontare la ciurma dell'imperatore Kaido delle Cento Bestie. Infine, un elemento tanto caro ai giapponesi è il gruppo sanguigno. Oda ha deciso di dare il gruppo sanguigno XF a Zoro, inventato così come per tanti altri personaggi. Sapevate queste curiosità sul personaggio?