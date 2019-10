Un altro anniversario per Naruto: la serie animata compie 17 anni!

Qualche giorno fa, il capolavoro di Masashi Kishimoto ha compiuto 20 anni dall'inizio della sua serializzazione sulla blasonata rivista di Weekly Shonen Jump. Tuttava, i festeggiamenti per Naruto non sono ancora terminati, poiché oggi corre un altro speciale avvenimento legato al franchise.

Correva il 3 ottobre 2002 quando in Giappone, per la prima volta, fece la sua comparsa l'adattamento animato di Naruto con il primo episodio dell'anime. Da quel momento in poi, la serie televisiva avrebbe continuato a racimolare consensi e successi da tutto il mondo, rendendola di fatto una degli adattamenti animati più famosi di tutta la storia dell'animazione nipponica.

La storica opera, infatti, vide la luce 17 anni fa, quando studio Pierrot si accaparrò i diritti di una delle licenze più fruttuose nell'industria. 3 anni dopo, inoltre, l'adattamento raggiunse anche il nostro Paese grazie a Mediaset, che pubblicò l'anime a partire dal settembre del 2006 su Italia 1. La popolarità dell'opera divenne tale che, lo scorso 20 settembre, una piccola folla di appassionati di Naruto organizzarono un Raid nell'Area 51, scuotendo la rete con uno storico ma bizzarro evento.

In ogni caso, è incredibile come a discapito di così tanti anni, il titolo riesca ancora oggi a coltivare tanti fan da tutto il mondo, continuando la storia dell'ambizioso ninja persino nello spinf-off sequel della storia, Boruto: Naruto Next Generations. E voi, invece, cosa ne pensate dell'ennesimo traguardo raggiunto dal manga di Kishinmoto sensei?