Annuciato l'OVA di My Happy Marriage, arriverà nel 2024

Oggi sul profilo twitter di Manga Mogura RE è stato annunciato un OVA di "My Happy Marriage” . Secondo l'annuncio, l'episodio speciale sarà incluso in un bundle in concomitanza con l'uscita dell'ottavo volume del manga, previsto per il 15 marzo 2024.

La storia si concentra su Miyo Saimori, una giovane donna che appena compiuta la maggiore età viene costretta a sposare Kiyoka Kudou. Tuttavia, le voci sul futuro sposo della ragazza non sono delle più incoraggianti: Kiyoka viene dipinto come un comandante apparentemente freddo e crudele al punto da far fuggire le sue precedenti aspiranti spose. Ma la verità è spesso differente, e Miyo lo scoprirà proprio in questo viaggio verso il matrimonio con Kiyoka. L'opera è ambientata nell'era della Restaurazione Meiji del XIX secolo come l'attesissimo nuovo adattamento animato di Kenshin Samurai Vagabondo andato in onda recentemente.



"My Happy Marriage" affronta i temi dell'amore, della crescita personale e dei compromessi nella vita matrimoniale. Attraverso una narrazione coinvolgente e personaggi ben sviluppati, la serie offre uno sguardo realistico e commovente sulle dinamiche delle relazioni. Se vi piace emozionarvi con le storie d’amore, in questo articolo vi consigliamo cinque anime imperdibili.



Con l’uscita dell’adattamento animato in questo mese su Netflix e l’annuncio dell’OVA, i fan possono aspettarsi di essere catapultati in un viaggio emozionante, coinvolgente e di vedere i loro personaggi preferiti prendere vita sullo schermo. Preparatevi a ridere, piangere e affezionarvi ancora di più a questa dolce storia d’amore.