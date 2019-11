Annullata l'undicesima edizione dei Kyoto Animation Awards

Nelle ultime ore è arrivata la conferma dell'annullamento della prossima edizione dei Kyoto Animation Awards, a causa delle precarie condizioni in cui attualmente versa lo studio giapponese. La decisione è stata maturata in seguito ad una lunga discussione interna che ha convinto gli organizzatori dei premi a revocare l'evento.

Secondo loro, infatti, sarebbe stato difficile analizzare le proiezioni e sottoporle a giudizio, considerando le spiacevoli circostanze che sta attraversando la compagnia. Tuttavia, Kyoto Animation contatterà i candidati via e-mail riguardo alle sorti dei dei loro manoscritti entro la fine di Novembre, e chiederà loro di interpellare l'organizzatore dei premi se non dovessero farsi risentire entro il mese di Dicembre.

Inoltre, Kyoto Animation e Animation DO hanno comunicato che d'ora in poi accetteranno dei candidati per il loro prossimo corso intensivo di formazione professionale, dal 20 Novembre al 18 Dicembre. Già nel mese di Agosto lo studio aveva sospeso i preparativi per gli Awards, dopo l'incendio che aveva colpito l'edificio principale della compagnia, ma solo negli ultimi giorni è arrivata la conferma della cancellazione.

Per darvi un po' di contesto sulla questione, Kyoto Animation istituì l'evento di premiazione nel 2009, offrendo dei premi dal valore di 300.000 yen per i vincitori e da 100.000 yen per le menzioni d'onore, nelle categorie di romanzi, manga, e sceneggiatura. A queste somme, si è aggiunto nel 2015 un ulteriore premio, "l'Animation DO Special Award".

L'unica opera che riuscì a vincere il primo premio degli Awards fu il romanzo di Violet Evergarden nel 2014, che in seguito ha ricevuto una trasposizione animata sia in formato seriale che cinematografico, costruendo intorno a sé una nutrita schiera di appassionati.

