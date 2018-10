Crunchyroll: annunciati nuovi anime, il palinsesto autunnale cresce ancora

Molti nuovi anime, come annunciato recentemente da Crunchyroll stessa, entreranno a far parte del palinsesto autunnale, andando a rinfoltire ulteriormente la libreria del noto sito di streaming dedicato all’animazione giapponese.

Di seguito potete trovare la lista dei titoli, le loro sinossi ed altre informazioni generali sui rispettivi progetti:

Ulysses: Jeanne D’Arc and the ALchemist Knight

STUDIO: Axsiz

SOGGETTO ORIGINALE: Mikage Kasuga

REGIA: Shin Itagaki

COMPOSIZIONE SERIE: Ryunosuke Kingetsu

CHARACTER DESIGNER: Jouji Sawada

“La storia è ambientata nel XV secolo, durante il periodo in cui vi è stato il conflitto tra Francia e Inghilterra per la successione al trono francese: la Guerra dei Cent’anni. Montmorency, figlio di un nobile, studia alchimia in una scuola di addestramento per cavalieri reali. Tuttavia, dopo la schiacciante vittoria della Francia ad Agincourt, la scuola viene sciolta. Perso tutto e ora ricercato, Montmorency, che era appena diventato un alchimista, incontra una misteriosa ragazza di nome Jeanne”.

Skull-Face Bookseller Honda-san

STUDIO: DLE Dream Link Entertainment

REGIA: Owl Todoroki

COMPOSIZIONE SERIE: Shin Okashima

CHARACTER DESIGNER: Naoko Kakiki

“Honda-san è in guerra con gli affari, con i libri fuori stampa e con le persone che amano i manga! Chi poteva immaginarsi che dalla sezione manga di una libreria potessero uscire così tante risate?! Questi sono gli avvenimenti quotidiani che si svolgono in una certa libreria, dove l’amore per i manga è tanto”.

Himote House

STUDIO: Bouncy

REGIA: Kotaro Ishidate

CHARACTER DESIGNER: Boota

“L’anime racconta di cinque ragazze e un di un gatto che vivono, tutti come coinquilini, a Nakano, Tokyo. Le tre sorelle Himore, Tokiyo, Kinami e Kokoro, la cui famiglia gestisce la “Himote House” e le compagne di classe di Kokoro, Tae e Minamo vivono, insieme al gatto Enishi, sotto lo stesso tetto. Ognuna di loro vive la propria quotidianità cercando di capire come essere popolari. Loro, e il gatto, possiedono un potere segreto e misterioso…”