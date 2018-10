Annunci Crunchyroll: molti titoli in uscita nel periodo autunnale

Diversi saranno i titoli animati di prossima uscita nella nota piattaforma di streaming a tema anime. Vediamo, quindi, quali saranno i titoli che Chrunchyroll proporrà per il periodo autunnale.

Riportiamo di seguito i titoli dei vari anime, la rispettiva sinossi e svariate altre informazioni come lo studio di animazione coinvolto e il regista. Potete trovare, inoltre, alcuni dei trailer dei vari titoli proposti.

ZOMBIE LAND SAGA!

STUDIO: Mappa / Cygames / Avex Pictures (impegnata anche lato musica nel progetto)

REGISTA: Munehisa Sakai

CHARACTER DESIGNER: Kazumi Fukagawa

SERIES COMPOSITION: Shigeru Murakoshi

Giornate semplici, quasi banali. La stessa musica di sempre. Una pacifica vita del tutto normale. Ma la pace che queste sette ragazze stanno vivendo, verrà presto distrutta... dai morti viventi: gli zombie! Una realtà di cui non avrebbero mai voluto far parte, un mondo incredibile e terribile popolato da zombie. Hanno solo un desiderio in comune: vivere! Queste ragazze dovranno combattere per realizzare un miracolo, seguite la loro storia!

ACE ATTORNEY 2

STUDIO: A-1 Pictures

REGISTA: Ayumu Watanabe

CHARACTER DESIGNER: Keiko Ota / Koji Watanabe

Anime tratto dalla popolare serie di videogiochi che segue il neo-avvocato Phoenix Wright (Ryuichi Naruhodo in Giappone) e la sua assistente Maya Fey (Mayoi Ayasato) nella difesa dei suoi clienti in tribunale. Riuscirà Phoenix, con una manciata di prove e la sua logica come uniche armi, a ribaltare le sorti del processo quando tutto sembra andare a suo sfavore?

THUNDERBOLT FANTASY SWORD SEEKERS 2

STUDIO: Pili International Multimedia

IDEATORE / SOGGETTO: Gen Urobuchi

CHARACTER DESIGNER: Namaniku ATK / Satoru Minamoto / Shinov Mimori

Portando la Sorcerous Sword Index, un tesoro che porta con sé la calamità, Shāng Bù Huàn continua a vagare. Dopo aver lasciato la sua terra d'origine Xi Yu, e arrivando a Dōng Li, trova un breve riposo prima di essere scoperto dal suo acerrimo nemico Huò Shì Míng Huáng e ora la sua vita è di nuovo in pericolo. Dall'occidente, bizzarri assassini con poteri sovrannaturali lo assalgono... finché uno strano bardo vestito di cremisi arriva in suo aiuto.

JINGAI-SAN NO YOME

STUDIO: Saetta

SOGGETTO ORIGINALE: Yu Aikawa

REGISTA: Hisayoshi Hirasawa

CHARACTER DESIGER: Akiwo (originale) / Izuro Ijuuin

Hinowa Tomari, un normale liceale, è richiamato un giorno dalla sua professoressa per essere informato di essere stato scelto per diventare la sposa di una misteriosa creatura chiamata Kanenogi. Malgrado la sua incertezza, la nuova coppia giunge alle nozze... saranno davvero stranamente felici insieme? Ha così inizio per il soffice Jingai-san e il liceale una smielata vita coniugale!

XUAN YUAN SWORD LUMINARY

STUDIO: Studio Deen

SOGGETTO ORIGINALE: Domo Studio

REGISTA: Hiroshi Watanabe

CHARACTER DESIGNER: Michinori Chiba

SERIES COMPOSITION: Katsuhiko Takayama

La trama intreccia un misto storia e mito e si incentra sulla leggendaria spada Xuan-Yuan che “l’imperatore giallo” usò per difendere l’antica Cina.

BETWEEN THE SKY AND SEA

STUDIO: TMS Entertainment

SOGGETTO ORIGINALE: Ouji Hiroi

REGISTA: Atsushi Nigorikawa

CHARACTER DESIGNER: Kazuyuki Ueda (originale) / Shuuhei Yamamoto

SERIES COMPOSITION: Takashi Yamada

La storia è ambientata a Onomichi, Hiroshima nell'anno 20XX. I pesci sono scomparsi dai mari di tutto il mondo e solo le balene vivono nell'oceano. Il Ministero della pesca decide di creare giganteschi Contenitori di Pesci Universali nello spazio. Viene fondata l'Unione dei Pescatori dell'Universo di Onomichi la quale inizia a formare futuri pescatori spaziali. I pescatori di sesso femminile sono molto richiesti a causa del rafforzamento di una legge sull'uguaglianza del lavoro per uomini e donne. Sono stati selezionati sei nuovi pescatori spaziali femmina e la storia segue la loro crescita professionale.

ANIMA YELL!

STUDIO: Doga Kobo

SOGGETTO ORIGINALE: Tsukasa Unohana

REGISTA: Masako Sato

CHARACTER DESIGNER: Manuma Amasaki

SERIES COMPOSITION: Fumihiko Shimo

L'opera ha come protagonista Kohane Hatoya, una giovane donna che ama aiutare il prossimo. Appena arrivata alle superiori inizia la sua passione per il mondo delle cheerleader e quindi fa partire un club di cheerleader nella sua scuola. Nella sua avventura sarà accompagnata dalla sua amica d’infanzia Uki e dalla già esperta Hizume.

MS. VAMPIRE WHO LIVES IN MY NEIGHBORHOOD

STUDIO: Studio Gokumi / Axsiz

REGISTA: Noriaki Akitaya

CHARACTER DESIGNER: Takahiro Sakai

SERIES COMPOSITION: Tatsuya Takahashi

Dopo essersi persa nel bosco, Akari viene salvata da una ragazza-vampiro di nome Sophie. Da quel momento, Akari inizia a nutrire un certo interesse per Sophie che, però, preferisce stare per conto suo.

RUN WUTH THE WIND / FEEL THE WIND (Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru)

STUDIO: Production I.G

SOGGETTO ORIGINALE: Shion Miura

REGISTA: Kazuya Nomura

CHARACTER DESIGNER: Takahiro Chiba

SCRIPT / SERIES COMPOSITION: Kohei Kiyasu

La storia narra degli eventi attorno Tokyo-Hakone Round-Trip College Ekiden Rake o semplicemente "l'Hakone Ekiden”, una delle più importanti maratone a staffetta universitarie del Giappone. La gara si tiene ogni anno il 2-3 gennaio, i partecipanti devono percorrere Tokyo-Hakone andata e ritorno per un totale di 271.9 km.