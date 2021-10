Tutti gli annunci Dynit di Lucca Comics & Games 2021

Sul palcoscenico italiano più atteso dell'anno, quello di Lucca Comics & Games 2021, Dynit ha dato fondo a tutte le sue riserve con diversi annunci bomba. Scopriamo tutte le novità dell'azienda nostrana, leader del settore dal 1995!

Il più grande annuncio portato dal distributore specializzato nel settore dell'animazione giapponese è senz'ombra di dubbio il doppiaggio italiano di Hunter x Hunter, l'edizione del 2011 la cui prima ondata di episodi arriverà sulla piattaforma streaming Prime Video dal 30 novembre.

Ma non solo, Dynit porterà nei cinema italiani anche Sword Art Online Progressive, di cui però al momento non si ha data certa, My Hero Academia World Hero Mission, il terzo film della serie che arriverà nel weekend del 18-21 novembre, e il campione d'incassi Demon Slayer Mugen Train, dal 17 al 19 gennaio 2022. Oltre a questi, a dicembre arriverà su Netflix anche Kemono Jihen, e Fortune Favors Lay Ninuko, il film dallo studio 4°C.

Sul palco di Lucca Comics 2021, Dynit ha intrapreso anche una sessione di domande e risposte con i fan. Stando a quanto emerso, il doppiaggio di Bleach è confermato fino alla fine della serie, ma i film non arriveranno, non ci sarà alcuna nuova edizione di Cowboy Bebop e il doppiaggio italiano di Demon Slayer molto probabilmente proseguirà anche con la Stagione 2.

Il Q&A è proseguito con una brutta notizia, Shin Ultraman e Kamen Rider non arriveranno, quella di Shin Godzilla è stata infatti un'eccezione. Per quanto riguarda L'Attacco dei Giganti, non c'è alcuna novità, la pandemia ha cambiato le regole del mercato e il doppiaggio italiano è in trattativa. Made in Abyss, il cui film è in uscita, non uscirà nelle sale cinematografiche italiane, mentre per il brand Fate non ci sono novità. Carlo Cavazzoni, direttore esecutivo Dynit, ha poi sorriso quando si è parlato di Gintama, come a suggerire un suo prossimo debutto italiano.

Cosa ve ne pare di tutte queste novità in casa Dynit? Vi lasciamo infine al romanzo prequel di BNA Zero.