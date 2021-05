Spy x Family non si ferma più: light novel e oltre 10 milioni di copie stampate

Spy X Family è una delle opere più di successo di Shonen Jump+, la rivista digitale di casa Shueisha partita da appena un lustro. Il manga di Tatsuya Endo ha riscontrato un successo immediato e adesso può vantare anche collaborazioni d'eccezione con Dior.

Da tempo però si vocifera dell'annuncio di un anime per Spy x Family, considerato che ormai il manga ha ben sei volumi pubblicati e che ognuno di essi vende oltre un milione di copie, un risultato straordinario considerata l'assenza della trasposizione in TV. L'editor Shuhei Lin aveva rivelato che in occasione del capitolo in uscita domenica 16 maggio 2021 ci sarebbero stati ben due annunci per Spy x Family.

Purtroppo non è il tanto atteso anime, ma Shuhei Lin ha rivelato la copertina del settimo volume del manga, con il piccolo Damian in copertina sul classico sfondo verde. Il tankobon sarà venduto anche in edizione speciale con un cinturino di gomma disegnato dall'autore. Inoltre, è stato ufficializzata la tiratura di Spy x Family, salita addirittura a 10 milioni di copie. Un grande risultato per il manga che ha appena 46 capitoli pubblicati.

Ma non è l'unica novità. La Shueisha, con la sua etichetta controllata Jump J-Books, ha inserito in elenco una light novel basata su Spy x Family. Il volume sarà pubblicato il 2 luglio 2021 e sarà scritto da Aya Yajima, mentre il mangaka Tatsuya Endo si occuperà di qualche illustrazione extra preparata per l'occazione. Il titolo sarà Spy x Family: Kazoku no Shozo (Un ritratto di famiglia).