Tutti gli annunci di J-POP: Sousou no Frieren e tanti altri titoli in arrivo in Italia

Oltre gli annunci di Star Comics, anche la casa editrice J-POP ha presentato nuovi titoli all'Hanami Manga Festival 2021. Vediamo quali sono i manga - e non solo - annunciati da J-POP nel corso degli ultimi giorni.

Tsugumi Project di Ippatu, 3 volumi, in corso;

Beyond the Clouds di Nicke, 3 volumi, in corso;

Bunny Girl Senpai di Hajime Kamoshida e Tsugumi Nanamiya, 2 volumi, concluso;

Petit Devil Kohai di Hajime Kamoshida e Tsugumi Nanamiya, 2 volumi, concluso;

Il manga di Josee, the tiger and the fish di Seiko Tanabe e Nao Emoto, 2 volumi, concluso;

La light novel di Josee, the tiger and the fish di Seiko Tanabe, volume unico;

Sousou no Frieren - Frieren dopo la fine del viaggio di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe, 4 volumi, in corso.

Sette titoli, di cui uno una light novel, che arriveranno quindi in Italia nel corso dei prossimi mesi. Particolare risalto è stato dato a Sousou no Frieren che ha di recente vinto il Manga Taisho 2021 e che è risultato essere uno dei manga più promettenti del 2020.

Bunny Girl Senpai e Petit Devil Kohai sono invece le due miniserie, che saranno proposte in un box unico, su cui è basato l'anime. Infine ci sono anche la light novel e la trasposizione di Josee, the Tiger and the Fish che ha recentemente ottenuto un film anime da BONES.