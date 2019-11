Quali sono stati gli annunci a Lucca 2019 di Bao Publishing?

Il Lucca Comics and Games 2019 sta per terminare. Manca infatti un solo giorno alla fine dell'evento che viene ospitato sin dagli albori tra le mura di Lucca e che porta la cittadina toscana sotto i riflettori in questo periodo dell'anno. Alle case editrici che hanno aggiornato i lettori sui nuovi titoli si aggiunge Bao Publishing.

Bao Publishing ha annunciato cinque nuovi titoli durante il Lucca Comics and Games 2019. Tre di questi sono serie a volume unico, una delle quali non proviene dalla terra del Sol Levante, bensì dal paese del dragone: il primo fumetto rivelato è "Tu sei il più bel colore del mondo" di Golo Zhao. Seguono il seinen "Oki Inu" di Sukerakko e "Aweto", altro manhua, scritto e disegnato da Jun Nie.

La casa editrice annuncia però anche due serie più longeve: la prima è il vincitore del 39° Japan Cartoonist Awards Grand Prize, ovvero "Shinya Shokudou" di Yaro Abe e che ci consentirà di fare un viaggio nel mondo del cibo e del modo in cui ci rapportiamo ad esso; la seconda è "Princess Maison" di Aoi Ikebe, in corso con 6 volumi e pubblicato dalla casa editrice Shogakukan, incentrata sulla vita di Sachi Numakoshi, una ragazza alla perenne ricerca della casa dei suoi sogni mentre passa le giornate a osservare varie fotocamere.