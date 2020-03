Che fine faranno gli annunci previsti per l'Anime Japan 2020?

La cancellazione dell'Anime Japan 2020 ha steso un velo sopra uno degli eventi più attesi dalla community internazionale legata all'animazione nipponica. La fiera, infatti, è da anni la manifestazione con la più alta concentrazione di annunci, data la visibilità di oltre 150 mila persone.

Non è stata di certo una scelta facile quella di annullare l'Anime Japan, nonostante sia stata dettata da un senso di responsabilità per prevenire il contatto ravvicinato di migliaia e migliaia di persone, con il rischio Coronavirus alle spalle. Ogni anno, infatti, all'evento partecipano centinaia di compagnie, pronte ad annunciare in pompa magna, alla presenza di un pubblico numeroso, i prossimi anime in dirittura d'arrivo.

La mole di titoli previsti per la fiera di Tokyo non scompariranno dalla circolazione, o quantomeno non saranno annunciati sporadicamente con un trailer improvviso in rete. Infatti, molti comitati hanno stretto una partnership con Abema TV per diffondere i propri annunci sul servizio streaming del canale il 21 e il 22 marzo. Vi consigliamo, dunque, di restare sintonizzati tra le nostre pagine in occasione di queste date, per non perdervi le prossime serie televisive in dirittura d'arrivo. Sempre il 21 marzo, inoltre, presiederà anche la trasmissione esclusiva di Bleach che, salvo imprevisti, annuncerà il ritorno del franchise di Tite Kubo sul piccolo schermo.

E voi, invece, che annunci vi aspettate? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito spazio qua sotto.