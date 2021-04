Ecco tutti gli annunci Star Comics per l'Hanami Manga Festival 2021

Grandi novità in casa Edizioni Star Comics! Nel corso dell'Hanami Manga Festival 2021, evento che si è tenuto il 10 e 11 aprile, l'editore ha annunciato un glorioso ritorno e nuovi arrivi a dir poco gustosi. Ecco tutto quello che dovremo aspettarci nei prossimi mesi!

A grandissima richiesta, ritorna finalmente uno dei più importanti capolavori della maestra Rumiko Takahashi in un’imperdibile edizione che farà gola a tutti gli appassionati. Parliamo di Inuyasha Perfect Edition, una serie di 30 volumi che arriverà in fumetteria e negli store online da novembre 2021.

"Kagome è una studentessa delle media la cui famiglia gestisce un tempio shinotista. Il giorno del suo 15° compleanno viene aggredita da un demone, che la risucchia nel pozzo nei pressi del santuario catapultandola indietro nel tempo nell'epoca Sengoku". Qui farà la conoscenza del mezzo demone Inuyasha.

Altro grande annuncio è Keep Your Hands Off Eizouken! di Sumito Owara. La serie di 5 volumi, ancora in corso, arriverà nel mese di settembre. "Midori, Sayaka e Tsubame sono tre liceali completamente diversi tra loro. Sfidando tutto e tutti, questo incredibile trio dà vita all'Eizouken, un club studentesco che ha l'obiettivo segreto di realizzare un'anime". Nominato nel 2018 ai Taisho Awards, l'opera ha ispirato una serie animata, un film live-action e un tv drama.

Si passa poi a Rosen Blood di Kachiru Ishizue, serie di tre volumi ancora in corso che debutterà a dicembre. "Rimasta sola al mondo, Stella si mette in viaggio alla ricerca di un lavoro, ma finisce coinvolta in un incidente. Per sua fortuna, un uomo affascinante e misterioso interviene e la trae in salvo, per poi portarla alla sua magione. Per saldare il suo debito, si offre come cameriera. La ragazza ancora ignora quanto possa essere rischioso mettersi al servizio di un vampiro".

Ultimo a essere svelato, ma non di certo per importanza, è ONE ROOM ANGEL, opera di Harada che ha vinto il primo premio ai Chil Chil BL Awards 2020. Il volume unico arriverà in fumetteria e online a novembre. "Kori ha trent'anni, è single, non ha né amici, né hobby. Vive in un appartamento lurido, ha un lavoro misero e conduce una vita senza sogni e senza troppe pretese. Una sera viene accoltellato da un delinquente, ma quando sta per morire un angelo appare davanti ai suoi occhi". Una storia matura e commovente, che rappresenta un vero e proprio elogio alla vita.

