Annunciata la collaborazione fra Dragon Ball Super: Broly e la torre Tokyo Sky Tree!

Nei giorni scorsi, il sito ufficiale di Dragon Ball Super: Broly ha annunciato una speciale collaborazione fra Dragon Ball e la Tokyo Sky Tree, la gigantesca torre per telecomunicazioni e panoramica che sorge a Sumida dal mese dal 2012. Tutti i dettagli dopo il salto!

Denominata “Super Sky Tree Tower”, la collaborazione avrà inizio il 4 novembre 2018 e perdurerà fino al 7 gennaio 2019. Durante questo discreto lasso di tempo, la cima della suddetta terra presenterà varie decorazioni e contenuti a tema Dragon Ball. In quei giorni verrà infatti venduto del merchandise originale e sarà persino aperto un singolare café a tema.

L’annuncio dell’evento è accompagnato da una splendida illustrazione che vi proponiamo in calce all’articolo, nella quale trovano spazio Goku e Vegeta, trasformati entrambi in Super Saiyan Blue, il tiranno intergalattico Freezer, Shenron e le Sfere del Drago, e non per ultimo il possente Broly, ossia il canonico Super Saiyan Leggendario del Settimo Universo, che appunto fungerà da villain nella prossima pellicola d’animazione del brand.

Dragon Ball Super: Broly verrà rilasciato in Giappone nel mese di dicembre 2018, per poi approdare negli Stati Uniti nel corso di gennaio 2019. Sfortunatamente non sappiamo ancora quando la pellicola verrà proposta anche nel Bel Paese. Stai ai più recenti rumor emersi in rete, nel film potrebbe fare la sua ricomparsa persino Gogeta!