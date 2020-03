Annunciata la data di uscita di Bakugan: Armored Alliance

Dopo la quarta stagione di Bakugan, i fan saranno contenti di sapere che la serie continua, grazie allo spin-off intitolato Battle Planet, inoltre è stata appena annunciata la data della messa in onda delle nuove puntate.

A darne la notizia è il sito ufficiale di "CoroCoro Comics", rivista in cui vengono pubblicate le storie ambientate nell'universo scritto e illustrato da Shingo. Sembrerebbe quindi che la seconda stagione dello spin-off, che si intitolerà Armored Alliance, andrà in onda in Giappone a partire dal prossimo 3 aprile. L'opera sarà presente nel catalogo di Amazon Prime Video, YouTube e AniTele, per ora non sappiamo ancora quando l'anime arriverà in Occidente.

Le numerose serie ambientate nel mondo di Bakugan hanno avuto un notevole successo soprattutto in Nord America, venendo trasmesse anche in Italia sul celebre canale Cartoon Network. In calce alla notizia potete trovare un poster che ci permette di dare una prima occhiata alla serie, anche se ancora non abbiamo dettagli riguardo la trama o i nomi dei personaggi che faranno la loro comparsa nelle puntate inedite.

Così, dopo la serie di videogiochi dedicati a Bakugan, i numerosi fan del franchise potranno ritrovare i loro mostri preferiti e rivedere le numerose scene di azione presenti negli episodi dello show.