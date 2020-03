Annunciata la data di uscita di Deca-Dence, anime del regista di Mob Psycho 100

Come avete potuto leggere nell'annuncio di Deca-Dence, l'opera ha subito attirato l'attenzione di tutti gli appassionati di animazione giapponese, grazie ad un cast di eccezione. Scopriamo quando verrà trasmesso il primo episodio dello show.

L'opera verrà trasmessa a partire dalla prossima stagione estiva, quando potremo vedere la storia diretta ed ideata da Yuzuru Tachikawa, già famoso per il suo lavoro in "Mob Psycho 100" e "Death Parade", che commenta così la sua nuova fatica: "Deca-Dence è una serie ad ampio respiro che è piena di momenti tipo combattimenti tra mostri, una fortezza mobile e molto altro! Anche se non posso raccontare molto della trama perché è un anime originale".

Insieme a lui sarà presente anche il compositore Koji Seto, anche lui collega di Tachikawa in "Mob Psycho 100", mentre il character design sarà opera di "pomodorosa" e di Shinichi Kurita, in particolare quest'ultimo ha lavorato con Yuzuru in "Death Parade".

In calce alla notizia potete vedere un'immagine tratta dalla serie, che ci permette di dare un primo sguardo al mondo inedito ideato dal regista. Mentre aspettiamo ulteriori notizie sullo show, in particolare riguardo il cast che doppierà l'anime, vi lasciamo con la nostra recensione di Mob Psycho 100, su cui ha lavorato il regista di Deca-Dence.