Annunciata la data di uscita del secondo live-action di Tokyo Ghoul

Finora la data del secondo lungometraggio in live action dedicato alla saga di Tokyo Ghoul era rimasta un mistero. Il primo film fu proiettato per la prima volta a luglio 2017, e esattamente a due anni di distanza ci sarà l'arrivo nelle sale del sequel.

La data scelta per la proiezione in Giappone, infatti, è il 19 luglio. Un'immagine che potete vedere in calce presenta due protagonisti di Tokyo Ghoul 2, il cui titolo è ancora in lavorazione, ovvero Ken Kaneki, interpretato da Masataka Kubota, e Toka Kirishima, di Maika Yamamoto. Quest'ultima ha rimpiazzato Fumika Shimizu nel ruolo dopo la sua rinuncia alle scene per unirsi all'organizzazione religiosa Happy Science.

Altre comparse nel film sulla saga dei ghoul sono Shu Tsukiyama, interpretato da Shota Matsuda, personaggio sempre apparso nei manga ma che non era stato incluso nel lungometraggio precedente; Shunya Shiraishi tornerà a vestire i panni di Nishiki Nishio; Kai Osagawara sarà Hideyoshi "Hide" Nagachika.