Annunciata la data di uscita del primo episodio di SDBH Big Bang Mission

Il mensile di V-Jump ha annunciato nell'ultimo numero, quello di aprile 2020, l'uscita del primo episodio della nuova stagione di Super Dragon Ball Heroes , prevista per il 5 marzo, quindi manca davvero pochissimo alla ripresa della serie ispirata al videogioco.

Parallelamente alla serie anime questo settimo arco narrativo andrà ad influire anche sugli eventi narrati nel videogioco, e infatti dal 12 marzo sarà possibile prendere parte alla Mission 1 sull'arcade game di Super Dragon Ball Heroes.

Per quello che sappiamo tornerà lo scienziato demoniaco Fu, attratto dalla possibile manipolazione dello spazio-tempo, e sembra che nell'universo sia misteriosamente apparso un Albero mai visto prima, di dimensioni impressionati. Il nuovo villain principale è rappresentato dall'intero gruppo degli Dei della Distruzione, e starà ai Pattugliatori Temporali e ai Kaioshin riuscire a contrastarli.

La rivista ha inoltre pubblicato un piccolo incipit del nuovo arco narrativo presente nel videogioco, che potrebbe far pensare ad eventuali sviluppi nell'anime: "Tokitoki, in grado di controllare il tempo, si è allontanato dal settimo universo? Un pericolo minaccia l'intero multiverso e i dodici Dei della Distruzione si sono riuniti nel Settimo Universo per eliminare l'Uccello Divino. Il giocatore, al fianco di Goku e Trunks dovrà scontrarsi con tutti loro, riusciranno a salvare il destino del settimo universo?!"

Ricordiamo inoltre che in Big Bang Mission torneranno Xeno Goku e Xeno Vegeta.