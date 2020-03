Annunciata la data d'uscita di Fate/Grand Order: Camelot tramite un nuovo trailer

Quello di Fate/Grand Order è indubbiamente uno tra i media franchise più importanti all'interno del vasto mercato nipponico, soprattutto in termini di ricavi, un'epopea che ha visto il sopraggiungere di varie opere a tema che hanno contribuito a rendere il brand estremamente famoso in ogni angolo del mondo.

Dopo la recente conclusione dell'ultima serie animata dedicata al franchise e a cui ha fatto immediatamente seguito la conferma di un nuovo progetto anime intitolato Final Singularity: Solomon, il quale riprenderà la storia vista nel gioco mobile, moltissimi fan si trovano ora in attesa del chiacchierato Fate/Grand Order THE MOVIE Divine Realm of the Round Table: Camelot Wandering;Agateram, semplificato in Fate/Grand Order Camelot, pellicola animata di cui è stato pubblicato un nuovo trailer.

Il video promozionale è stato rilasciato su Twitter - mentre voi potete visionarlo scorrendo a fondo news - e mette in mostra alcuni dei personaggi e delle vicende che andranno susseguendosi nel corso del lungometraggio. L'occasione è stata inoltre sfruttata per svelare ai fan la data d'uscita dell'opera nei cinema nipponici, ovvero il 15 agosto 2020, mentre non sono state ancora rivelate informazioni per la release occidentale.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye era già stato pubblicato un trailer dedicato a Fate/Grand Order Camelot.