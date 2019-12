Annunciata la data d'uscita di Fate/stay night: Heaven's Feel III con un nuovo trailer

Dopo le recenti informazioni relative alla main theme di Fate/stay night Heaven's Feel III Spring Song, lo staff al lavoro sull'attesa produzione ha pubblicato un nuovo e interessante trailer - visionabile a fondo news - attraverso il quale è possibile anche scoprire quella che sarà la data per la premiere della produzione.

Andando più nello specifico, il video mette in mostra varie scene dell'opera - rappresentante l'ultimo capitolo di una trilogia di pellicole animate - che si conclude infine con la data d'uscita del film, fissata per il 28 marzo 2020. Inoltre, il video promozionale permette a tutti gli interessati di ascoltare un primo estratto della theme song dell'opera, cantata da Aimer e intitolata Haru wa Yuku.

Secondo quanto precedentemente annunciato, la pellicola vedrà nello staff Tomonori Sudo come director, il tutto affiancato da Yuki Kajiura per la composizione della colonna sonora e Takahiro Miura al lavoro sugli storyboard. Le prime due pellicole seppero totalizzare ottimi incassi in patria, con la prima pellicola in particolare che riuscì a vendere un totale di ben 980,000 biglietti, il tutto con un guadagno complessivo di 1.5 miliardi di yen (circa 13.5 milioni di dollari). Del film si parla oramai da parecchio tempo - e già in passato sono usciti vari trailer relativi a Fate/stay night Heaven's Feel III Spring Song - e visti i risultati ottenuti dalle precedenti pellicole, lo staff si attende ottimi risultati anche da quest'ultimo capitolo.