Annunciata la data di uscita su Netflix della seconda stagione di Ultraman

L'annuncio della seconda stagione di Ultraman ha fatto felici tutti gli appassionati della serie nata nel 1967. Adesso scopriamo quando saranno disponibili le puntate inedite grazie ad un messaggio presente nel sito ufficiale dell'anime.

I tredici episodi che compongono la nuova stagione infatti andranno in onda a partire dal prossimo aprile, ad un anno esatto dal giorno in cui è stata resa disponibile la prima puntata della serie su Netflix. Ad occuparsi della trasposizione animata troveremo lo studio Production I.G., responsabile di opere quali la terza stagione di "Psycho-Pass" e il remake di "Legend of the Galactic Heroes". Lo stile sarà sempre in 3DCG, alla regia saranno presenti invece Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki. Il primo ha all'attivo diversi progetti insieme a Netflix, tra cui un nuovo anime di "Ghost in the Shell", mentre Shinji Aramaki ha lavorato su capolavori del genere fantascientifico quale per esempio "Evangelion: Another Impact".

Come avete potuto leggere nella nostra recensione di Ultraman, la prima stagione presenta dei difetti che hanno reso poco convincente la prima prova di Netflix con questo prodotto, in particolare per quanto riguarda la scrittura e il comparto tecnico, non resta che aspettare allora le prossime puntate per scoprire i miglioramenti apportati dal colosso dello streaming alla trasposizione del manga che racconta le avventure del Gigante di Luce.