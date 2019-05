Annunciata la data d'uscita del nuovo film dedicato a Magica Doremì

Nel corso delle ultime ore, l’account Twitter ufficiale del franchsie di Magica Doremì (Ojamajo Doremì) ha rivelato che il nuovo film con protagoniste le streghette che tutti noi amiamo, Majo Miranai o Sagashite (Alla ricerca delle apprendiste streghe), verrà distribuito nei cinema giapponesi nell'estate 2020.

Per il momento, le informazioni a riguardo della pellicola sono estremamente risicate e si limitano a l'annuncio che lo staff dell'opera vedrà tornare molte delle persone che già lavorarono al franchise. Junichi Sato e Yu Kamatani si occuperanno di dirigere il film presso lo studio Toei Aniamtion. La sceneggiatura sarà invece scritta da Midori Kuriyama mentre il character design sarà curato da Yoshihiko Umakoshi.

Magica Doremì è una serie anime mahō shōjo, creata da Izumi Tōdō e prodotta dalla Toei Animation. Trasmessa in Giappone su TV Asahi dal febbraio 1999 al gennaio 2003, in Italia la serie è stata acquistata da Mediaset che l'ha poi mandata in onda su Italia 1 dal marzo 2002 al maggio 2005. L'opera ha avuto una trasposizione manga di quattro volumi in contemporanea, due lungometraggi nel luglio 2000 e luglio 2001, un OAV col titolo Magica magica Doremì tra il giugno e il dicembre 2004 e un adattamento light novel col titolo Ojamajo Doremi 16 dal dicembre 2011. In occasione del ventesimo anniversario della serie, un ONA in chiave comica col titolo Ojamajo Doremi: Owarai gekijō è stato pubblicato tramite il canale YouTube della Toei Animation dal marzo 2019.