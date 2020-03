Annunciata la data di uscita della seconda stagione di Baki, anime di Netflix

Sono passati pochi giorni dall'annuncio della seconda stagione di Baki, dopo aver condiviso la key art e un primo trailer, il colosso dello streaming Netflix ha voluto rivelare la data di uscita delle puntate inedite.

L'azienda fa sapere quindi che la seconda stagione sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal prossimo 4 giugno, come successo per altre serie targate Netflix sarà probabile prevedere un'uscita in contemporanea per tutti gli episodi prodotti dallo studio di animazione TMS Entertainment. Al lavoro sulla stagione troveremo Toshiki Hirano, che si occuperà della regia, mentre Tatsuhiko Urahata sarà il responsabile della sceneggiatura. Il design dei personaggi invece è stato affidato a Fujio Suzuki e Shingo Ishikawa.

Come avete potuto leggere in una precedente notizia, nei giorni scorsi sono stati rivelati i primi dettagli sulle sigle di Baki 2, l'opening sarà composta dal gruppo GRANRODEO, mentre la canzone in chiusura delle puntate dell'anime sarà opera di Ena Fujita, cantante che si occuperà per la prima volta della colonna sonora della serie.

Non conosciamo ancora il numero degli episodi di cui sarà composto l'anime e se sarà divisa in due parti come la prima stagione, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altre notizie al riguardo. Mentre aspettiamo vi lasciamo con la nostra recensione di Baki.