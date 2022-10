Annunciata la nuova espansione di Yu-Gi-Oh!: Esplosione Alaoscura arriva il 21 ottobre

Dopo avervi parlato del ritorno dell'archetipo delle Bestie Cristallo nel TCG di Yu-Gi-Oh!, è oggi la stessa Konami a svelare ufficialmente il set Darkwing Blast, o Esplosione Alaoscura, in uscita il 21 ottobre in tutto il mondo. L'espansione riporta in vita l'archetipo Alanera, uno dei più amati dell'epoca 5D's.

Darkwing Blast è stato in realtà annunciato settimane fa, ma finalmente Konami si è sbottonata sul set con un video introduttivo pubblicato sul canale YouTube della compagnia. In particolare, il video spiega che il set sarà disponibile in tutto il mondo (Italia compresa) il 21 ottobre prossimo. Inoltre, la cardlist dell'espansione sarà composta da ben 100 carte in totale, di cui 50 Comuni, 26 Super Rare, 14 Ultra Rare e 10 Rare Segrete.

Il grosso del set sarà dedicato all'archetipo Alanera, già visto nell'epoca 5D's come mazzo del duellante dell'anime Crow Hogan. Non è dunque un caso che il grosso dell'espansione sia pensato per fare da supporto per la signature card del personaggio del cartone animato, il Drago Ala Nera, che riceverà anche la variante "Assalto", sulla quale però per il momento non sappiamo nulla.

Da oggi, comunque, avrà inizio il reveal delle carte da parte dei content creator e dei professionisti specializzati nel mondo di Yu-Gi-Oh!, perciò possiamo aspettarci di ricevere una valanga di informazioni sul set nei prossimi giorni. Accanto all'archetipo Alanera, comunque, con l'espansione dovremmo ricevere anche una serie di nuove carte di supporto per diversi altri archetipi più o meno recenti.

Presso i Tournament Store che ospiteranno le Premiere dell'espansione sarà poi possibile acquistare in anteprima le nuove bustine e partecipare a duelli e Open Tournament, alcuni dei quali avranno in palio la carta promo Ultra Rara "Scandalista del Mondo Sotterraneo", che potete vedere nell'immagine in calce.