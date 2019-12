Annunciata Kakko no Iinazuke, la nuova serie manga di Miki Yoshikawa

Miki Yoshikawa ha ufficialmente annunciato su Twitter di essere pronto a lanciare sul mercato un nuovo e interessante manga intitolato Kakko no Iinazuke (Kakkō's Fiance), produzione cartacea che secondo quanto dichiarato vedrà la luce nel nono numero del Weekly Shonen Magazine di Kodansha, atteso per il 29 gennaio 2020.

Secondo quanto rivelato, il manga è inizialmente nato come una di tre opere one-shot pubblicate sempre sul Weekly Shonen Magazine all'inizio dell'anno. I fan, dopo aver visto le tre opere, avrebbero quindi potuto votare la loro preferita per determinare quale delle tre sarebbe divenuta un vero e proprio manga a tutto tondo. Yoshikawa aveva inoltre dichiarato proprio all'inizio di questa settimana che la sua nuova serie sarebbe stata lanciata nel 2020.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Yoshikawa ha debuttato con il suo manga Glory Days nel 2003, per poi lavorare successivamente - anche se per un periodo di tempo limitato - come assistente per Hiro Mashima (Fairy Tail). L'uomo ha quindi lanciato il suo manga one-shot Yankee-kun to Megane-chan, opera poi divenuta una serie completa che ha inoltre ispirato anche una serie televisiva live-action uscita nel 2010 in Giappone. Il mangaka si è poi dedicato anche a Yamada-kun and the Seven Witches, serie manga conclusasi nel febbraio 2017.