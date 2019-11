Annunciata la nuova Ending Theme di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods

The Seven Deadly Sins con la terza stagione attualmente in corso, Wrath of the Gods, ha fatto molto parlare di sé. Inizialmente era stato il cambio di studio a creare dubbi e perplessità nei fan. Ma a ingrandire ancora di più le cose furono le pensanti censure inserite dallo Studio Deen, rimosse definitivamente poco dopo.

Al di là di questo, però, la serie sta continuando ad andare avanti e in questi giorni è stata annunciata anche la distribuzione dell'Ending Theme della terza stagione. Già nel mese di agosto, quando ancora la serie non era uscita e venivano fatte solo speculazioni e rilasciati piccoli aggiornamenti, vi avevamo detto che giravano voci secondo le quali l'Ending di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods sarebbe stata cantata da Sora Amamiya.

Così è stato e, adesso, è giunto anche l'annuncio da parte della pagina Twitter di TrySail, che potete vedere in calce all'articolo, che l'Ending è stato reso disponibile al pubblico il 6 novembre, anche in streaming.

Ricordiamo che Sora Amamiya, non solo è una cantante, ma anche la doppiatrice di uno dei personaggi della serie; nello specifico: Elizabeth Liones. Per chi non la conoscesse, potete ascoltare Regeneration, l'Ending Theme, con video originale, in cima all'articolo.

Voi cosa ne pensate di questa nuova stagione e della canzone? Vi piace? Qual è la vostra Opening o Ending preferita di The Seven Deadly Sins? Fatecelo sapere nei commenti.