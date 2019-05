Annunciata un nuovo anime per L'Immortale, manga di Hiroaki Samura

Il manga L'Immortale nel corso degli anni ha avuto diversi adattamenti. Inizialmente ci fu una breve serie animata di pochi episodi, mentre il manga era ancora in corso, a cui poi sono seguiti diversi live action. Dopo il film del 2017 pubblicato su Netflix, però, non c'era null'altro in programma. Almeno fino ad ora.

La rivista Afternoon di Kodansha, sulla quale anni fa fu pubblicato il manga di Hiroaki Samura, aveva annunciato il mese scorso uno spin-off de L'immortale, insieme però a un misterioso annuncio che sarebbe stato rivelato più avanti. Ora, con i primi leak, è anche stato rivelato che questo annuncio è relativo a un nuovo anime per L'immortale.

La rivista uscirà ufficialmente il 25 maggio e sicuramente, quando sarà disponibile ufficialmente, non mancheranno nuovi dettagli su questo nuovo adattamento. La serie sta riscontrando, ad anni di distanza dalla conclusione, una rinnovata popolarità grazie all'ultimo film uscito e al nuovo spin-off annunciato, cosa che si sta riflettendo anche in Italia con la Planet Manga che, in occasione del Comicon 2019, ha affermato che porterà il manga in Italia con una nuova edizione speciale in 15 volumi.

L'immortale è un manga scritto e disegnato da Hiroaki Samura per la casa editrice Kodansha. I 219 capitoli pubblicati sulla rivista Kodansha nell'arco di 19 anni sono stati poi raccolti in 30 volumi, di cui l'ultimo fu pubblicato in Giappone il 22 febbraio 2013, mentre in Italia da Planet Manga il 7 novembre dello stesso anno.