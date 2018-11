Annunciata l'ottava sigla di chiusura per Boruto: Naruto Next Generations

Nei giorni scorsi, attraverso il 52° numero del magazine nipponico Weekly Shonen Jump, è stato annunciato che la trasposizione animata di Boruto: Naruto Next Generations sfoggerà molto presto un nuovo tema di chiusura. Eseguita da “ЯeaL”, la canzone sarà intitolata “Tsuyogari LOSER” e accompagnerà l’anime a partire da gennaio 2019.

ЯeaL (りある) è una band nipponica composta da tre musiciste di sesso femminile: Ryoko (cantante e chitarrista), Fumiha (basso) e Aika (batteria). Formata ufficialmente l’8 dicembre 2012 nella città di Osaka, la band è nota principalmente per aver eseguito la terza opening dell’anime Pokémon Sole e Luna.

Scritto da Ukyo Kodachi e disegnato Mikio Ikemoto sotto la supervisione di Masashi Kishimoto, il manga di Boruto: Naruto Next Generations è serializzato a cadenza mensile sulle pagine del magazine nipponico Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. Composta attualmente da sei volumetti, l’opera è pubblicata nel nostro paese dall’editore Planet Manga (Panini Comics), che finora ci ha proposto i primi cinque numeri della serie.



L’anime omonimo è invece trasmesso sulla rete nipponica TV Tokyo dal mese di aprile 2017, e al momento è composto da 82 episodi. Sfortunatamente la serie non è ancora stata doppiata in italiano, ma la piattaforma di streaming Crunchyroll ce ne propone ogni settimana un nuovo episodio con sottotitoli nell’italico idioma.