Annunciata una partnership tra il director di Ultraman e il producer William Winckler

Nel corso della giornata odierna, Takeshi Yagi - director di numerose serie dedicate a Ultraman tra il 1996 al 2007 - e il producer William Winckler - fondatore della William Winckler Productions - hanno annunciato una partnership per la realizzazione di nuovi film e serie anime a tema fantasy e sci-fi "in stile giapponese".

Secondo quanto riportato, le nuove opere che verranno a concretizzarsi saranno produzioni congiunte tra aziende giapponesi e statunitensi. Tali opere combineranno inoltre effetti speciali tradizionali con elementi realizzati in computer grafica e andranno concentrandosi su famosi mostri del folklore nipponico, storie a tinte horror e avventura spiccatamente fantasy.

Com'era facile immaginare, la notizia ha saputo galvanizzare moltissime spettatori che da questa nuova partnership si aspettano faville. Dopotutto Yagi è divenuto famoso per aver diretto numerose serie del franchise dedicato a Ultraman - di cui recentemente abbiamo visto anche il sopraggiungere di una nuova serie anime targata Netflix -, tra cui figurano Ultra Q: Dark Fantasy, Ultraman Gaia, Ultraman Cosmos, Ultraman Max, Ultraman Nexus, Ultraman Mebius, Ultraseven X, e Superior Ultraman 8 Brothers.

La società William Winckler Productions fondata da Winckler si è invece occupata del doppiaggio inglese di Ultraman Ginga S The Movie, Ultraman X The Movie, Ultra Fight Victory, Mega Monster Battle Ultra Galaxy The Movie, Ultraman Zero The Revenge of Belial e Ultraman Saga.