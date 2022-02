Annunciata una pausa per Jujutsu Kaisen: ecco quando tornerà il manga di Gege Akutami

Ormai è passato qualche mese da quando ci fu la lunga pausa di Jujutsu Kaisen. Lunga ovviamente per un normale titolo di Weekly Shonen Jump, i cui manga più famosi solitamente fanno uno stop ogni 6 o 7 settimane per far prendere un po' di fiato all'autore. I lettori rimangono comunque preoccupati per le condizioni di salute di Akutami.

Anche la redazione tiene sotto controllo la situazione fornendo ogni tanto delle settimane di pausa a Gege Akutami, e una di queste è in procinto di arrivare. I primi spoiler di Jujutsu Kaisen e le anticipazioni del prossimo numero di Weekly Shonen Jump confermano che ci sarà una breve pausa per l'opera.

Dopo il capitolo 174, che verrà pubblicato domenica su MangaPlus e sulla rivista giapponese, Jujutsu Kaisen sarà in pausa per una settimana. Ciò vuol dire che il capitolo 175, inizialmente previsto per domenica 13 febbraio, slitterà al fine settimana successivo. Non c'è quindi nulla da temere per l'autore, che continua a sfornare capitoli attrattivi e di successo con eventi adrenalinici e interessanti.

Jujutsu Kaisen 175 sarà quindi pubblicato domenica 20 febbraio 2022 alle ore 16:00 su MangaPlus in inglese e altre lingue, un capitolo che metterà altra carne al fuoco sulla situazione di Yuta Okkotsu.