Annunciata pausa per The Promised Neverland: non vedremo il manga per un mese

È in atto il climax di The Promised Neverland, manga di Kaiu Shirai e Demizu Posuka che va avanti su Weekly Shonen Jump dal 2016. Il finale sembra però non voler proprio arrivare dato che, oltre alle classiche pause che ogni tanto gli autori del manga prendono, si aggiunge la questione del Coronavirus e Weekly Shonen Jump.

Shueisha ha annunciato le nuove date di Weekly Shonen Jump in seguito alla diffusione del Coronavirus in azienda. Il capitolo di The Promised Neverland numero 175 arriverà regolarmente domenica, salvo poi fare ben tante settimane di pausa. Il perché è presto detto: gli autori, come emerso dagli ID di MangaPlus, avevano già in programma di fare uno stop di una settimana nel numero 21. Quello che doveva essere una semplice pausa settimanale si è trasformata però in un mese di stop a causa delle due pause che si prenderà anche la rivista.

Ciò vuol dire che, dopo il capitolo 175 di domenica su MangaPlus, il prossimo non arriverà prima di metà maggio. Infatti, The Promised Neverland 176 tornerà domenica 10 maggio, dopo un mese dall'ultimo. Sarà difficile attendere gli sviluppi della storia di Emma e dei bambini, specie adesso che siamo davvero vicini a una fine annunciata ormai da tempo.