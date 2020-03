Annunciata la première di Beyblade Burst Sparking, nuovo anime del franchise

Dopo l'annuncio riguardo i nuovi progetti su Beyblade Burst, vi segnaliamo le prime novità, in particolare trama e data della première, sul prossimo anime del francihse prodotto da Coro Coro e dallo studio di animazione OLM.

L'opera sarà disponibile a partire dal prossimo 4 aprile, i fan potranno vederla in streaming nel canale di YouTube ufficiale di Coro Coro Channel oppure anche su Takara Tomy, presente sempre nel celebre sito. A dirigere le puntate della prima stagione troveremo Jin Gu Oh, che lavorerà sulla sceneggiatura di Hideki Sonoda, mentre Toshiaki Ohashi si occuperà del character design. La trama seguirà le vicende dei fratelli Hyuga e Hikaru Asahi, che parteciperanno ad un importante torneo, in cui saranno presenti tutti i "Legendary Bladers" delle serie precedenti.

A doppiare i due protagonisti troveremo Natsumi Fujiwara e Haruka Tomatsu, la prima è famosa per il suo lavoro in anime quali "Black Clover" e "Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans", mentre la seconda è presente in "Inazuma Eleven" e "Persona 5 the Animation". Inoltre in contemporanea all'anime verrà pubblicato sulle pagine della rivista per bambini anche un nuovo manga della serie, scritto e disegnato da Hiro Morita.

Nelle scorse settimane il sito ufficiale del franchise nato dalla mente di Takao Aoki ha condiviso con i suoi fan una misteriosa key visual di BeyBlade Burst Sparking.