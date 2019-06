Annunciata la quarta stagione dell'anime Food Wars!

Era dallo scorso anno che gli appassionati del mondo culinario di Food Wars: Shokugeki no Souma attendevano notizie su una possibile quarta stagione. L'opera era andata avanti con una terza stagione divisa in più fasi, con l'ultima Food Wars! The Third Plate Totsuki Train Arc che era stata mandata in onda tra il 9 aprile e il 25 giugno 2018.

Oggi giovedì 13 giugno, grazie ai primi leak della rivista Weekly Shonen Jump veniamo a sapere quale sarà il futuro di Food Wars! Shokugeki no Souma. Come aveva già rivelato la Shueisha, in concomitanza con l'ultimo capitolo di Food Wars! sarebbe arrivato un annuncio molto importante.

Ebbene, nel numero di Weekly Shonen Jump #29 è arrivato l'atteso annuncio: Food Wars! Shokugeki no Souma Shin no Sara sarà la quarta stagione della serie. Grazie ai tweet di Spy_true sappiamo anche che il nuovo anime arriverà ad ottobre 2019, quindi tra pochissimi mesi. Dopo la fine della battaglia della Totsuki, è probabile che la quarta stagione andrà ad animare tutto l'ultimo arco narrativo del manga che si è sviluppato nel corso dell'ultimo anno.

Ottobre sarà anche il mese in cui sarà pubblicato l'ultimo volume del manga, il 36, che segnerà la fine della pubblicazione di Shokugeki no Souma dopo ben 7 anni.