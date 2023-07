Laid-Back Camp: ecco quando uscirà l'attesissima nuova stagione dell'anime

È stata annunciata la terza stagione dell'anime "Laid-Back Camp", la quale ha portato con sé grandi novità per i fan della serie. Intitolata "Yurukyan Season 3", la nuova stagione è prevista per il 2024, e presenterà alcune novità.

Una delle principali novità riguarda lo studio d'animazione che si occuperà della produzione. Dopo due stagioni prodotte dallo studio C-Station, il timone passerà ora a 8-Bit. Inoltre, l'annuncio ha rivelato che Shin Tosaka assumerà il ruolo di regista per la terza stagione.



Per coloro che non hanno familiarità con la serie, "Laid-Back Camp" segue le vicende di un gruppo di ragazze con passione per il campeggio all'aria aperta. Ogni episodio offre uno sguardo rilassante e rassicurante sulle loro avventure, combinando momenti di intimità e amicizia con la bellezza della natura. La trama si concentra sulle esperienze personali delle protagoniste mentre esplorano nuovi luoghi, imparano nuove abilità e creano legami duraturi.



Oltre alla serie anime, il franchise di "Laid-Back Camp" ha visto un notevole successo in altre forme di media. È stato prodotto un film chiamato Laid-Back Camp Movie, basato sul manga originale, oltre che una serie live-action, che ha portato la magia del campeggio sul piccolo schermo. Per i fan dei videogiochi, è stato rilasciato un gioco per PlayStation 4 e Nintendo Switch nel novembre 2022, permettendo loro di vivere l'esperienza del campeggio direttamente dalla comodità della propria console.



Con l'annuncio della terza stagione, l'entusiasmo e l'attesa dei fan di "Laid-Back Camp" sono alle stelle. La serie ha catturato i cuori di molti spettatori vista anche l’intervista del produttore in cui si parla dei differenti toni che la serie animata di Laid-Back Camp ha rispetto alla sua controparte cartacea.



Con il suo tono rilassante, la sua atmosfera accogliente e i personaggi affascinanti, non resta che attendere il 2024 per accompagnare le ragazze nei loro viaggi.