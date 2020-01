Annunciata la terza stagione per Log Horizon, arriverà nel 2020

Il mondo delle light novel è vasto e, nonostante non abbia lo stesso richiamo dei manga, riesce a produrre tanti titoli che si trasformano in anime. Dopo Sword Art Online, una delle light novel che ha accompagnato gli spettatori nello scorso decennio è Log Horizon, che finora non era andato oltre la trasmissione della seconda stagione.

A sorpresa, l'emittente NHK, dove erano andati in onda i cinquanta episodi della serie, ha annunciato che Log Horizon riceverà una terza stagione. La popolare light novel scritta da Mamare Touno tornerà quindi a mostrare ai giocatori (e spettatori) il mondo di Elder's Tale. Il titolo di questa terza stagione sarà Log Horizon: Entaku Hōkai, traducibile in inglese come Log Horizon: Fall of the Round Table e in italiano come Log Horizon: La caduta della Tavola Rotonda.

Log Horizon 3 sarà in onda a partire da ottobre 2020, mentre non è stato ancora menzionato il numero di episodi che andranno a comporre questa terza stagione. L'anime di Log Horizon condivide lo stesso titolo del volume 12 della light novel, facendo pensare che saranno adattati i contenuti da quella fase in poi. Il cast e lo staff delle precedenti stagioni ritornerà nei propri ruoli. Tra questi troviamo:

Takuma Terashima nel ruolo di Shiroe;

Tomoaki Maeno nel ruolo di Naotsugu;

Emiri Katō nel ruolo di Akatsuki;

Jouji Nakata nel ruolo di Nyanta;

Daiki Yamashita nel ruolo di Tōya;

Nao Tamura nel ruolo di Minori;

Eriko Matsui nel ruolo di Isuzu;

Tetsuya Kakihara nel ruolo di Lundellhaus;

Yukiyo Fujii nel ruolo di Tetra.

La storia di Log Horizon ruota intorno al mondo online di Elder's Tale, MMORPG molto famoso che un giorno intrappola ben 30.000 videogiocatori giapponesi. Incapaci di tornare nel mondo reale, Shiroe, Naotsugu e Akasuki si uniscono per affrontare la nuova realtà. Un altro isekai quindi, che si riaffianca ai successi degli ultimi anni come The Rising of the Shield Hero.

La prima serie animata di Log Horizon fu trasmessa tra fine 2013 e inizio 2014, seguita l'anno dopo da Log Horizon 2, andata in onda tra fine 2014 e inizio 2015. Syouji Masuda supervisionerà la storia basata sulle light novel di Touno mentre Hara si occuperà del character design. Lo Studio DEEN produrrà la serie con la regia di Shinji Ishihira, mentre Toshizo Nemoto si occuperà della sceneggiatura. Yasuharu Takanashi comporrà invece le musiche, Shoji Hata riprenderà il ruolo di direttore del suono.