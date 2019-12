Annunciata tramite una key visual la finestra d'uscita per la seconda metà di No Guns Life

Quella di No Guns Life è un'epopea cartacea trasposta in una serie animata che ha saputo far parlare molto di sé grazie alla peculiarità della sua storia e dei suoi personaggi, una produzione la cui prima metà degli episodi è andata in onda a partire dallo scorso 10 ottobre riscuotendo ottimi risultati tra i fan.

Ebbene, dopo una piccola pausa passata nel silenzio più totale, l'account Twitter dedicato alla serie anime ha presentato al pubblico una nuova key visual dedicata all'opera - e visionabile a fondo news - attraverso la quale è stata rivelata la data in cui verrà pubblicata la seconda metà dei 24 episodi della prima stagione della produzione. Andando più nel dettaglio, tramite la key visual è possibile scoprire che la serie riprenderà la programmazione a partire dal 2 aprile 2020.

Per tutti gli interessati che non dovessero averne mai sentito parlare, la serie è ambientata su un pianeta Terra rimasto sconvolto da una terribile guerra durante la quale molti umani sono stati fusi geneticamente a delle armi per poter divenire strumenti di morte con cui farsi a pezzi l'un l'altro. Concluso il conflitto, però, questi esseri chiamati "Extends" si sono ritrovati senza uno scopo, costretti a trovare un nuovo motivo per cui valga la pena vivere. Tra i tanti, abbiamo anche Inui Juuzou, membro degli Extendes che sta cercando di ritrovare i propri ricordi oramai perduti.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che su VVVVID sono disponibili le puntate di No Guns Life. Inoltre, su Everyeye potete leggere anche la nostra anteprima di No Guns Life.