Annunciata ufficialmente la fine di Jojolion: la data di conclusione della serie 8 di Jojo

Le Bizzarre Avventure di Jojo è uno dei brand più famosi del momento. Dopo un'ottima presenza negli anni '90, il titolo ha riacquistato splendore con l'adattamento animato di David Production, ora al lavoro sulla parte 6 Stone Ocean. Intanto però il mangaka si sta occupando da diversi anni di Jojolion, ottava parte del manga.

La pubblicazione de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Jojolion è cominciata nel 2011 su Ultra Jump. La rivista seinen mensile di Shueisha ha accolto un nuovo protagonista, personaggi inediti e una Morio-Cho tutta da scoprire. Tra stand e misteri, la storia di Jojolion si è evoluta e negli ultimi mesi si è avvicinata al finale.

C'erano tante voci sul finale di Jojolion, di sicuro in conclusione nel 2021 ma che poteva avere ancora qualche capitolo di vita. Sulla nuova edizione di Ultra Jump in uscita a luglio è stato però comunicato che a Jojolion mancano due capitoli alla fine. Ciò vuol dire che il manga di Hirohiko Araki preparerà un capitolo per agosto e poi l'ultimo per settembre. Di conseguenza, Jojolion si concluderà intorno al 18 settembre 2021.

Secondo delle vecchie interviste di Hirohiko Araki, Jojolion potrebbe essere la penultima parte di Jojo. Insieme alla conclusione verrà annunciato anche l'arrivo della nona e ultima parte del manga generazionale?