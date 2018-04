Annunciata ufficialmente la terza stagione televisiva di Overlord

Dopo la conclusione della prima stagione, i fan dihanno dovuto attendere tre lunghi anni per potere visionare anche la seconda, che sfortunatamente è durata soltanto 13 episodi. Qualora sentiate già la mancanza dello show, sappiate che non dovrete attendere trentasei mesi per la terza stagione, poiché questa verrà rilasciata a luglio!

Subito dopo la messa in onda del tredicesimo episodio della seconda stagione, è stato infatti rivelato che i nuovi episodi, prodotti sempre dal noto studio d’animazione Madhouse, sono già in produzione e verranno lanciati sul circuito televisivo nipponico a partire dal prossimo luglio. Per l’occasione, la produzione ha rilasciato anche una nuova key visual ed un breve spot pubblicitario che vi proponiamo rispettivamente in calce e in chiosa all’articolo.

È stati poi rivelato che il cast della prossima stagione di Overlord vedrà Takahiro Sakurai nei panni di Gilkunif e Takaya Hashi nel ruolo di Fulder, ossia i due personaggi inediti e mostrati brevemente nel corso della stagione ormai conclusa. I fan si sono divertiti molto mentre Ainz Ooal Gown (protagonista un tempo noto come Momonga) ha lentamente preso il contro del mondo intorno a sé, e di certo saranno già affamati di notizie circa il prosieguo della vicenda.

Lanciata sul mercato nipponico nel 2010, la serie di light novel di Overlord si compone ormai di tredici volumi, dai quali sono stati già tratti un manga scritto da Satoshi Oshio e disegnato da Hugin Miyama, e due serie di animazione prodotte da Madhouse. Dal progetto, infine, sono anche stati tratti due film di animazione, i quali riassumono gli eventi della serie. Entrambe le stagioni dell'anime sono già disponibili con sottotitoli in italiano sul canale YouTube di Yamato Video.