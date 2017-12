Annunciata ufficialmente la trasposizione animata del videogioco Layton's Mystery Journey!

Trapelata già nei primi di ottobre, la nuova serie d’animazione basata sul Professor Layton è stata infine annunciata ufficialmente dai ragazzi di. Intitolato(Layton Mystery Tanteisha: Katori no Nazotoki File), l’anime esordirà sul circuito televisivo nipponico a primavera 2018.

Secondo le informazioni riportate da Shogakukan, il nuovo anime è basato sul videogioco Layton's Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari già disponibile su console Nintendo 3DS e dispositivi per iOs e Android. Ambientata a Londra, la serie seguirà le vicende di Katrielle “Kat” Layton e del suo cane Sherl, inoltre pare proprio che parteciperà al progetto anche lo stesso Professor Layton. Il magazine nipponico Ciao ha infatti pubblicato una silhouette che ricorda il professore, ma sfortunatamente l’immagine non è ancora emersa in rete.



Akihiro Hiro, CEO di LEVEL-5, sarà il direttore creativo del progetto affidato allo studio di produzione Liden Films (già noto per aver realizzato La Leggenda di Arslan, visionabile sulla piattaforma di streaming VVVVID), sotto la supervisione di Susumu Mitsunaka. Il character design sarà invece curato da Yoko Takada (La Leggenda di Arslan: Dust Storm Dance, InuYasha). Stando alle informazioni riportate sul sito ufficiale del progetto, la protagonista Katrielle Layton sarà doppiata dalla talentosa interprete vocale Kana Hanazawa, mentre nei giochi aveva la voce di Kasumi Arimura.