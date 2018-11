Annunciata una trasposizione animata per Fire Force, il manga di Atsushi Okubo

La casa editrice nipponica Kodasha ha annunciato quest’oggi che il manga Fire Force (Enen no Shouboutai) di Atsushi Ohkubo - già autore della trasposizione a fumetti di Soul Eater - riceverà una trasposizione animata. Sfortunatamente non è stata ancora comunicata la finestra di esordio sul circuito televisivo nipponico.

Per il momento la produzione si è limitata a registrare il dominio fireforce-anime.jp, che tuttora non risulta ancora attivo. Sui social, invece, va circolando una primissima key visual che vi proponiamo, come di consueto, in calce all’articolo.

Scritto e illustrato da Atsushi Ōkubo, il manga di Fire Force ha esordito in Giappone nel settembre del 2015, sulle pagine del settimanale nipponico Shonen Magazine. Composta attualmente da 14 volumi, l’opera è pubblicata anche nel nostro paese da Planet Manga (Panini Comics), che a partire dal maggio 2017 ci ha proposto i primi 9 volumi a cadenza bimestrale.

In attesa di conoscere i primi dettagli sul nuovo anime, vi proponiamo di seguito la sinossi ufficiale del primo volume pubblicato da Planet Manga.

"In un mondo in cui le persone si trasformano in mostri di fuoco sono state costituite unità speciali di pompieri per far fronte a immani minacce. L’Ottava Brigata di Tokyo è una di queste… e Fire Force racconta la sua storia!"