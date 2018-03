Annunciata l'uscita di un nuovo OAV per Seitokai Yakuindomo, lo shonen di Tozen Ujiie

A distanza di quasi un anno dal rilascio del più recente prodotto di animazione legato al franchise, nelle ultime ore è stato annunciato che all’edizione limitata del 16° tankobon giapponese di, manga shonen scritto da, sarà allegato un nuovo OAV inedito.

Il volumetto e lo speciale disco allegato (presumibilmente un DVD, come già accaduto per i precedenti OAV) raggiungeranno gli scaffali nipponici il prossimo 16 marzo. Sfortunatamente non disponiamo ancora di una sinossi ufficiale dell’episodio, né la lista dei personaggi/doppiatori coinvolti, ma la prima key visual rilasciata dallo staff - e visionabile in calce all’articolo - sembra confermare la presenza di tutti gli strampalati personaggi della serie.

Quella di Seitokai Yakuindomo è una serie divertente e irriverente, nonché colma di doppi sensi e battute a sfondo sessuale, che tuttavia non sono mai scadute nell’indecenza e nel volgare. Protagonista della vicenda è il giovane Takatoshi Tsuda, uno studente delle superiori che si iscrive alla rinomata Ōsai Academy, una scuola a pochi passi da causa sua e che fino all’anno prima era riservata esclusivamente alle studentesse di sesso femminile. Proprio questo è motivo per cui, ancora oggi, l’istituto è frequentato al 99,9% da ragazze, costringendo il povero Takatoshi ad entrare a far parte del consiglio studentesco come vicepresidente e rappresentante dei maschi.

Proprio qui avranno inizio le sue (dis)avventure come unico membro maschile di un consiglio formato da sole donne: la bellissima Shino Amakusa, molto curiosa verso il corpo maschile, la minuta Suzu Hagimura, da sempre complessata dalla propria altezza, e la svampita Aria Shichijō, che prova una sfrenata passione per il bondage.

Scritto e disegnato dal sensei Ujiie, Seitokai Yakuindomo (letteralmente "Membri del consiglio studentesco”) è un manga pubblicato dal 2007, ospitato inizialmente da Magazine Special e successivamente su Weekly Shonen Magazine. Dal fumetto sono state tratte due omonime serie televisive, svariati OAV rilasciati a cadenza irregolare (e quasi sempre allegati alle edizioni speciali dei volumetti del manga) e un film d’animazione - che in realtà corrisponde agli episodi 20 e 21 della seconda stagione. Al momento il franchise vanta ben 43 episodi, di conseguenza il nuovo OAV inedito porterà il totale a 44.