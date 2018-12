Annunciate le nuove sigle che accompagneranno Fairy Tail a partire da gennaio 2019

Dopo aver svelato il numero di episodi di cui si comporrà il terzo e ultimo adattamento d’animazione di Fairy Tail, il sito ufficiale nipponico della serie ha recentemente annunciato le nuove sigle che di apertura e chiusura che accompagneranno l’anime a partire dal 13 gennaio 2019.

Intitolata "DOWN BY LAW”, la nuova sigla iniziale sarà cantata da THE RAMPAGE from EXILE TRIBE, una band nipponica completamente maschile e in attività dal 2017; la sigla di chiusura, intitolata "Pierce" sarà invece eseguita da EMPiRE, che in passato ha già cantato la terza ending dell’anime di Black Clover. Entrambe le sigle esordiranno il prossimo mese, a partire dall’episodio 291 di Fairy Tail (il 14° della terza serie).

Diretto da Shinji Ishihira (Log Horizon, Fullmetal Alchemist: Brotherhood) presso i rinomati studi d’animazione A-1 Pictures (Sword Art Online: Alicization, Blue Exorcist, PERSONA 5 the Animation) e Bridge (Saint Seiya: Soul of Gold, Fairy Tail: Dragon Cry), l’ultimo anime di Fairy Tail è sceneggiato da Masashi Sogo (Full Metal Panic!, Rurouni Kenshin), mentre Shinji Takeuchi (Gintama) e Toshihiko Sano ne curano il character design. Gli effetti e colonna sonora sono invece stati affidati a Shoji Hata e Yasuharu Takanashi.

Tratta dall’omonimo manga di Hiro Mashima, la stagione finale dell’anime di Fairy Tail è disponibile sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni settimana ce ne propone una nuova puntata con sottotitoli in lingua italiana.