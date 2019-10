Annunciati i quattro film anime nominati per gli Oscar

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato nella giornata di ieri la lista dei 32 film anime presi in considerazione per la nomination agli Oscar, solo 4 tra questi sono rientreranno per un'ipotetica vittoria finale.

Le pellicole in questione sono tutte opere di grande qualità, si passa dalla frenesia artistica di Promare dello Studio Trigger alla pungente delicatezza di Weathering With You, che in questi giorni ha raggiunto le sale italiane riuscendo a sbancare il box office. Di seguito vi lasciamo la lista dei film:

Children of the Sea (Ayumu Watanabe, Studio 4C)

Okko's Inn (Kitaro Kousaka, DLE, Madhouse)

Promare (Hiroyuki Imaishi, Studio Trigger)

Weathering With You ( Makoto Shinkai, Comix Wave Films)

La lista completa dei rimanenti lungometraggi, invece, è la seguente:

Abominable

The Addams Family

The Angry Birds Movie 2

Another Day of Life

Away

Buñuel in the Labyrinth of the Turtles

Dilili in Paris

Frozen II

Funan

Genndy Tartakovsky's ‘Primal’– Tales of Savagery

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

The Last Fiction

The Lego Movie 2: The Second Part

Marona's Fantastic Tale

Missing Link

Ne Zha

Pachamama

Rezo

The Secret Life of Pets 2

Spies in Disguise

The Swallows of Kabul

This Magnificent Cake!

The Tower

Toy Story 4

Upin & Ipin: The Lone Gibbon Kris

White Snake

L'Academy rivelerà le nomination il 23 Gennaio 2020. Recentemente l'Academy ha modificato le regole di ammissibilità per la categoria Film d'animazione, eliminando il requisito secondo cui otto film d'animazione devono avere uscite delle uscite teatrali nell'arco di un solo anno solare per l'attivazione della categoria.

Inoltre, la votazione per le nomination è automaticamente aperta ai membri della sezione Cortometraggi e animazione. Lo scorso anno l'Oscar è stato vinto da Spider Man: un nuovo universo, un'opera di rottura per il genere che ha sfoggiato una qualità tecnica e una bontà narrativa disarmanti.

Il manga di Dragon Ie Wo Kau avrà presto un adattamento anime, mentre qualche giorno fa è stato presentato Account Lily, l'anime dai creatori di Bakemonogatari.