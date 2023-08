Annunciati 6 grandi film anime in arrivo in Italia con Anime Factory!

Grazie ad Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, 6 nuovi film anime arriveranno nelle sale cinematografiche. Questi grandi titoli spaziano fra generi differenti e sapranno intrattenere il pubblico italiano con la loro originalità.

Fra i primi titoli in arrivo c'è Poupelle della città dei camini, un grande successo del 2020 nominato Miglior Animazione dell'Anno ai Japan Academy Awards e campione d'incassi in Giappone con oltre 20 milioni di euro d'incassi. Il lungometraggio nasce dal lavoro dello Studio 4°C (Mind Game, Animatrix, Harmony, I figli del mare) e appassionerà i fan delle opere di Steven Spielberg e Tim Burton in una fiaba distopica in stile streampunk.

Mind Game è stato acclamato dal pubblico nipponico ed è pronto a sbarcare anche in Italia. Per la prima volta vediamo sul grande schermo il lavoro del regista Masaaki Yuasa (DEVILMAN Crybaby). Il titolo che ha ridefinito gli "anime underground" ha ottenuto il prestigioso Grand Prize per l’animazione al Japan Media Arts Festival, superando film come Il Casterro Errante di Howl di Miyazaki e altri candidati.

Anche il famigerato BLUE GIANT, tratto dall'omonimo manga di Shiniki Ishizuka che vanta più di 11 milioni di copie vendute, arriverà nel nostro paese. Il lungometraggio è un’emozionante e avvincente racconto sui sogni e sulla passione per la musica diretto da Yuzuru Tachikawa (Mob Psycho 100, Death Parade).